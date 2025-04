Ciclismo: Tour of The Alps, Storer vince 2/a tappa ed è nuovo leader, Tiberi si ritira

Doppio colpo per Michael Storer nella seconda tappa del Tour of the Alps, la frazione di 178 km da Mezzolombardo a Sterzing. Il corridore della Tudor Pro Cycling ha trionfato in solitaria precedendo di 41 secondi il gruppetto dei migliori regolato dal francese Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), successo che permette all'australiano di portarsi in vetta alla classifica generale. Da segnalare il ritiro di Antonio Tiberi, capitano della Bahrain Victorious e uno dei favoriti della vigilia, per problemi gastro-intestinali.