Ciclismo, Tour of the Alps: 20-24 aprile 2026, partenza da Innsbruck

La 49esima edizione del Tour of the Alps si correrà dal 20 al 24 aprile 2026 e per il decimo anno il circuito sarà sulle strade di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Roberto Failoni, assessore al turismo della Provincia di Trento, ha detto: "la splendida intuizione avvenuta 10 anni fa di far diventare il Giro del Trentino la corsa ciclistica dell'Euregio ha dato al Tour of the Alps un nuovo format, ancora più coinvolgente per gli atleti, per i tanti appassionati delle due ruote e con un valore mediatico ancora maggiore. Il nostro territorio, con le sue montagne e le sue salite che impegnano gli assi del ciclismo, regala spettacolo e offre l'opportunità ai tifosi di seguire da vicino i propri beniamini e vivere il Trentino durante i giorni di gara. Quest'anno l'arrivo nei capoluoghi aggiunge ancora fascino a una competizione che, posta pochi giorni prima del Giro d'Italia, si annuncia ancora una volta di altissimo livello, con alcuni dei protagonisti presenti per affinare la propria condizione". Cinque tappe, 760 chilometri e 14.620 metri di dislivello complessivo da Innsbruck, che ospiterà anche la vigilia con le operazioni preliminari e la presentazione delle squadre, a Bolzano, passando per Trento: il Tour of the Alps rende omaggio nell'edizione del decennale a tutte e tre le città capoluogo dell'Euregio. Dopo la giornata d'esordio con partenza e arrivo a Innsbruck, la carovana ripartirà da Telfs, in Tirolo, per la seconda frazione, con arrivo a Val Martello, nel cuore della valle omonima. La terza tappa prenderà invece il via da Laces, in Bassa Val Venosta, e si concluderà ad Arco, la cittadina del Garda Trentino dove da sempre ha sede la società organizzatrice del Tour of the Alps. Da Arco il gruppo si muoverà in direzione di Trento per la penultima tappa, prima del gran finale, che si disputerà tra Trento e Bolzano.