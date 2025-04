Ciclismo: torna la collezione di figurine Panini dedicata al Giro d'Italia

Torna la collezione di figurine dedicata alla più importante manifestazione ciclistica d'Italia. In vista della partenza del Giro d'Italia 2025, in programma venerdì 9 maggio, Panini presenta l'album ufficiale dedicato alla 108° edizione. Una collezione di figurine con eccezionali immagini inedite: un vero e proprio omaggio alla bellezza e alla storia di questa iconica competizione sportiva. Panini e il ciclismo, un connubio che parte da lontano, dalle celebri raccolte Sprint degli anni 70, dove già venivano ripresi i corridori nella tradizionale inquadratura a mezzo busto, diventata poi iconica nelle più conosciute figurine Calciatori. L'album contiene 303 figurine, che rappresentano tutte le 23 squadre dell'edizione 2025 che, per la prima volta nella sua storia, partirà da Durazzo in Albania. Ogni team ha 13 figurine che presentano dati indispensabili (tra i quali i km percorsi durante i mesi del 2024, l'anno di debutto tra i professionisti, le vittorie di tappa e l'eventuale vittoria al Giro d'Italia) per poter seguire al meglio la corsa rosa. Importanti informazioni sono inserite anche a fianco della nazionalità per identificare le specialità del corridore: cronoman, scattista, sprinter, scalatore e molto altro ancora. Completano la pagina di ogni team, la figurina col logo metallico, la maglia e la bicicletta utilizzata dalla squadra. Chiude l'album il dettaglio del percorso del Giro d'Italia con le specifiche delle tappe di montagna, gli arrivi in salita, il dislivello complessivo e la cima Coppi del 2025: il Colle delle Finestre.