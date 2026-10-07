Ciclismo, sabato il Giro di Lombardia: senza Pogacar, Evenepoel e Del Toro favoriti

07 Ott 2026 - 12:47
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Il grande appuntamento de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, ultima Classica Monumento dell'anno, si avvicina sempre di più e i 25 team che saranno al via della 120/a edizione sabato 10 ottobre da Bergamo hanno annunciato gli iscritti alla prova. Il grande weekend de Il Lombardia si aprirà venerdì 9 ottobre alle 17 con la presentazione delle squadre presso il Sentierone a Bergamo. Si apre la caccia al successore di Tadej Pogacar che, dopo cinque trionfi consecutivi, è stato messo ko da una caduta alla recente Vuelta di Spagna. Tra i grandi favoriti figurano due suoi compagni di squadra: Brandon McNulty, che a Montreal ha conquistato il titolo iridato su strada, e Isaac Del Toro, che l'anno scorso ha esordito ne La Classica delle Foglie Morte con un promettente quinto posto. Chi ha fatto meglio nel recente passato è Remco Evenepoel, due volte secondo e nuovo campione europeo, capitano di una Red Bull - Bora - Hansgrohe molto ambiziosa con Primoz Roglic nel ruolo di seconda punta.

Da seguire con attenzione il britannico Tom Pidcock, campione del mondo MTB e sesto al debutto nel 2025, il vice campione mondiale Michael Matthews, il vice campione europeo Giulio Ciccone, già terzo nel 2024, e il talentino francese Paul Seixas, che l'anno scorso si piazzò al settimo posto. Tra i possibili outsider figurano Michael Storer e Quinn Simmons, rispettivamente terzo e quarto nella scorsa edizione, lo statunitense Matteo Jorgenson e gli azzurri Chistian Scaroni, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Al via anche Bauke Mollema, vincitore nel 2019 e all'ultima corsa in carriera.

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