Ciclismo, sabato alla Salita delle Orfanelle di Bologna il Red Bull Scatené

A sottolineare il valore di questo incontro tra sport e creatività è Martina Santandrea, medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e oggi presidente della Commissione Atleti del CONI Emilia-Romagna, che sarà presente all’evento: «Da atleta ho imparato quanto contino la preparazione, la creatività e la capacità di affrontare gli imprevisti, ma anche quanto sia importante divertirsi insieme. Red Bull Scatené porta questi ingredienti nel cuore di Bologna, con una sfida in cui lo spirito di squadra e la voglia di mettersi in gioco valgono quanto la prestazione. Come presidente della Commissione Atleti dell’Emilia-Romagna, mi fa piacere vedere il nostro territorio ospitare iniziative capaci di avvicinare i giovani allo sport attraverso esperienze nuove, coinvolgenti e fuori dagli schemi».