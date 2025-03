Ciclismo: Roglic vince il Giro della Catalogna

Lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha vinto il Giro della Catalogna, imponendosi in solitaria nella settima e ultima tappa, ;;mentre il suo principale rivale, lo spagnolo Juan Ayuso, è crollato nel finale, cedendo così il successo nella corsa. Roglic aveva un solo secondo di ritardo da Ayuso al via della tappa decisiva, 88 chilometri con arrivo e partenza Barcellona, e a 20 chilometri dal traguardo si è lanciato in fuga, riuscendo a mantenere il comando fino all'arrivo, assicurandosi la seconda vittoria nella corsa a tappe spagnola. Quattordici secondi dopo lo sloveno sono arrivati i belgi Laurens De Plus e Lennert Van Eetvelt, rispettivamente secondo e terzo, mentre Ayuso ha chiuso poco dietro insieme al gruppo.