Ciclismo, Rocchetti saluta la Nazionale di trial

A succedergli sarà Fabiano Grande, già collaboratore nel 2024 per quanto riguarda la gestione delle gare del circuito della Coppa Italia. Tecnico di terzo livello, Grande ha avviato il suo percorso nel trial tramite l’attività del figlio, creando un park alle porte di Roma e contribuendo a sviluppare il settore. "Puntiamo ad ampliare la base dei praticanti e a far crescere i nostri migliori atleti per raggiungere traguardi importanti, mantenendo la continuità con quanto costruito," ha dichiarato il nuovo CT.