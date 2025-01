Ciclismo, Pirelli sigla partnership con team Alpecin-Deceuninck fino al 2029

Pirelli firma un accordo di partnership fino al 2029 con la squadra belga Alpecin-Deceuninck, uno tra i team più blasonati e vittoriosi dell'intero circuito World Tour. Per loro, il primo appuntamento di stagione sarà l'australiano Tour Down Under 2025 e da quel momento le bici Canyon della squadra saranno ufficialmente equipaggiate con pneumatici Pirelli. I prodotti Pirelli verranno montati anche sulle bici dell'Alpecin-Deceuninck Development team. Per le prove su strada gli atleti avranno a disposizione i P ZERO RACE TLR RS, i pneumatici tubeless ready Made in Italy, dedicati al racing, al vertice della gamma Pirelli per prestazioni di alto profilo. Per le prove più dure, come le Classiche del Nord o la Strade Bianche, potranno contare sulle 'All-round' P ZERO RACE TLR, e sulla famiglia di pneumatici CINTURATO Gravel per le competizioni su offroad stradale. Infine, per le gare di Cross Country Olimpico e Cross Country Short Track, Pirelli metterà a disposizione la linea MTB SCORPION XC, disponibile in diverse varianti e profili.