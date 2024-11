CICLISMO: LA SETTIMANA COPPI E BARTALI PARTIRÀ DA FERRARA

Il 25 marzo 2025 da Ferrara partirà la venticinquesima edizione della Settimana internazionale Coppi e Bartali, storico evento sportivo del ciclismo professionista a tappe. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia asd e l'amministrazione comunale di Ferrara, riconoscendone il valore culturale e sportivo, ha deciso di prendere parte a questo momento nato per celebrare due leggende del ciclismo italiano, Fausto Coppi e Gino Bartali. "Ferrara è conosciuta da tutti come la città delle biciclette e nei prossimi anni lo sarà sempre di più. La 25/a edizione della Settimana internazionale Coppi e Bartali rappresenta un'occasione unica per celebrare il legame storico tra Ferrara e il mondo delle due ruote", ha dettto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. L'assessore allo sport Francesco Carità, ha aggiunto: "Sarà un bel momento dedicato agli appassionati di ciclismo e un appuntamento importante per il turismo sportivo, su cui stiamo puntando". (ANSA).