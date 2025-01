Ciclismo, la giapponese Maho Kakita nuova atleta di BePink-Bongioanni

“Quando avevo 14 anni sono stata selezionata dal Japan Rising Star Project per gareggiare nel ciclismo. Fino ad allora avevo giocato a calcio, ma ho sempre sognato di riuscire a vincere una medaglia olimpica e a 16 anni ho deciso di dedicarmi alle due ruote. La prima volta in cui ho guidato una bicicletta ho pensato che sarei potuta andare ovunque avrei voluto, quindi ne sono rimasta subito affascinata." Ha spiegato Kakita. "Ai Campionati del Mondo su strada Juniores, in Australia, ho incontrato Yukiya Arashiro, un atleta che compete in Europa, e sono stata colpita dalla sua storia, così ho iniziato a desiderare di poter correre anche io in questo Continente, un giorno. Quest'anno ci tengo a mettermi in luce nelle gare su strada e vivere ogni sfida con caparbietà, in modo da poter condividere delle grandi gioie con le mie compagne. Sino a ora mi sono allenata principalmente in pista, nei velodromi, quindi vorrei dimostrare le mie capacità allo sprint su una linea bianca. Le montagne saranno una bella 'prova', ma voglio affrontarla con determinazione. Un grande obiettivo sarebbe salire sul podio ai Campionati del Mondo su pista; anche Los Angeles 2028 sarebbe un bel sogno!”