Ciclismo, l'Uci ufficializza: al Trentino i Mondiali 2031

Un premio a tutto il ciclismo italiano: cosi' Cordiano Dagnoni, presidente della federciclismo, accoglie la decisione dell'Uci, la federazione mondiale, che ha assegnato all'Italia il Mondiale su strada e pista 2031, che si correra' in Trentino e a Spresiano, in provincia di Treviso, il mondiale ciclocross 2026 (Treviso) e quello Marathon 2029 (Val Gardena). "Con queste assegnazioni l'Uci ha premiato non solo le singole candidature, ma tutto il movimento italiano. L'Italia si conferma come uno dei centri mondiali del ciclismo, capace di mettere insieme il calore delle nostre comunità, la passione dei nostri tifosi, la bellezza dei territori, l'eccellenza dei nostri prodotti e la competenza dei nostri dirigenti", le parole di Dagnoni. "Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi, a cominciare dalle società organizzatrici, gli enti locali e le istituzioni, che hanno lavorato tutti per un obiettivo comune", ha aggiunto il n.1 Fci.