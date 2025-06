Ciclismo: il Tour de Suisse approda in Italia

Il Tour de Suisse approda in Italia con la tappa Heiden-Piuro (Sondrio), che porterà per la prima volta la prestigiosa corsa ciclistica in Valchiavenna. Mercoledì 18 giugno la frazione, presentata oggi a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, affronterà il Passo dello Spluga, a 2.114 metri e con 9,5 km di salita, per entrare in Italia; quindi percorrerà la statale 36 fino a Chiavenna e terminerà a Piuro, nella frazione di Borgonuovo, davanti alle Cascate dell'Acquafraggia, dopo 193 km e oltre 3.000 metri di dislivello. "La Lombardia si conferma una volta di più la casa del grande ciclismo", commenta in una nota il sottosegretario Picchi - Vogliamo continuare a investire in eventi di qualità, capaci di coniugare visibilità internazionale, ricadute concrete per i territori e stimolo alla pratica sportiva a tutti i livelli. La tappa del Tour de Suisse a Piuro va esattamente in questa direzione". "Quella di Piuro sarà probabilmente una tappa decisiva di oltre 190 chilometri e con 3.000 metri di dislivello con la lunga salita del Passo dello Spluga (da Thusis 34 km) subito seguita da una discesa molto tecnica prima dell'arrivo a Piuro - osserva il direttore sportivo del Tour de Suisse, David Loosli -. Forse è l'unica tappa che prevede una salita importante così vicina al traguardo. Personalmente devo dire che abbiamo trovato uno staff di lavoro di altissimo livello, con esperienza maturata anche con il Giro d'Italia, quindi per noi è stata una grande collaborazione".