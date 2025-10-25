Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo il sindaco di Parabiago: "Complimenti alla nostra Martina Alzini"

25 Ott 2025 - 08:00

L'Amministrazione comunale di Parabiagp "si congratula calorosamente con le atlete della Nazionale italiana per l'eccezionale risultato conseguito ai Campionati del mondo di ciclismo su pista 2025 in corso a Santiago del Cile!. Nel prestigioso contesto del Velódromo Peñalolén, la squadra femminile dell'inseguimento a squadre — composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini, con il contributo di Chiara Consonni impiegata nel primo turno — ha conquistato la medaglia d'oro superando in finale la Germania con il tempo di 4'09"569 contro 4'09"951 delle tedesche. È il primo podio azzurro in questa rassegna e, soprattutto, un titolo che riporta il tricolore al vertice della specialità, tre anni dopo il successo del 2022. "Brava Martina -esulta il sindaco Raffaele Cucchi- e brave a tutte le atlete della Nazionale italiana di ciclismo su pista. Confidiamo che questo brillante successo costituisca un'ulteriore spinta per le prossime sfide internazionali, a beneficio non solo delle protagoniste, ma dell'intero movimento sportivo nazionale".

Ultimi video

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:00
Ciclismo il sindaco di Parabiago: "Complimenti alla nostra Martina Alzini"
23:17
Golf, Sergio Melpignano Senior Italian Open: Price allunga
22:26
Mondiali ginnastica: Melnikova d'oro anche nel volteggio
21:15
Sci alpino: Brignone "Sciatrice d'oro 2025"
20:50
Basket: Gherardini nomina Bargnani come Lba Executive Adsivor