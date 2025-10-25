Ciclismo il sindaco di Parabiago: "Complimenti alla nostra Martina Alzini"

L'Amministrazione comunale di Parabiagp "si congratula calorosamente con le atlete della Nazionale italiana per l'eccezionale risultato conseguito ai Campionati del mondo di ciclismo su pista 2025 in corso a Santiago del Cile!. Nel prestigioso contesto del Velódromo Peñalolén, la squadra femminile dell'inseguimento a squadre — composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini, con il contributo di Chiara Consonni impiegata nel primo turno — ha conquistato la medaglia d'oro superando in finale la Germania con il tempo di 4'09"569 contro 4'09"951 delle tedesche. È il primo podio azzurro in questa rassegna e, soprattutto, un titolo che riporta il tricolore al vertice della specialità, tre anni dopo il successo del 2022. "Brava Martina -esulta il sindaco Raffaele Cucchi- e brave a tutte le atlete della Nazionale italiana di ciclismo su pista. Confidiamo che questo brillante successo costituisca un'ulteriore spinta per le prossime sfide internazionali, a beneficio non solo delle protagoniste, ma dell'intero movimento sportivo nazionale".