Ciclismo: il 2025 della BePink Bongioanni si apre con l’arrivo di Uiterwijk Winkel, Garau Roca e Schweikart

Nata (il 27 marzo 1996) e cresciuta a Nürtingen, città del Sud della Germania situata vicino a Stoccarda, Aileen Schweikart ha scoperto il ciclismo dopo essersi trasferita in Spagna, a Mallorca, per lavoro e anche lei è una all-rounder. Nel 2022, anno del suo debutto "ufficiale" nel professionismo (saggiato già nella seconda metà del 2021), ha subito ottenuto buoni piazzamenti, come il quinto e il sesto posto ai Campionati Nazionali e il diciottesimo in classifica generale al Giro d'Italia Donne, dove aveva festeggiato anche la 14^ posizione nella tappa regina da Aldeno a Rovereto. Dopo un 2023 segnato da problemi fisici, nel 2024 ha chiuso la Vuelta España Femenina in 25esima posizione.