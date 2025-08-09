Ciclismo, Giro Polonia: Langellotti vince 6.a tappa ed è nuovo leader

Doppio colpo per Victor Langellotti che si aggiudica la sesta tappa del Giro di Polonia, con arrivo in salita a Bukowina Tatrzanska, e diventa nuovo leader della generale. Il corridore della Ineos Grenadiers ha trionfato davanti a Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG), terza piazza per lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious), staccato sette secondi. Bene il compagno di squadra Antonio Tiberi, giunto a otto secondi dal vincitore, quinto e miglior italiano in una top ten anche comprende anche Marco Frigo, settimo, e Matteo Sobrero, ottavo. Nella generale adesso il monegasco precede McNulty di sette secondi e Tiberi di venti secondi. Domani è in programma la cronometro che deciderà il Giro di Polonia con i 12,5 km con partenza e arrivo a Wieliczka.