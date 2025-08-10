Milano-Cortina, National Hockey League torna in Italia dopo 12 anni

Il 23 agosto alcuni campioni Nhl ospiti allo stadio di San Siro Roma, 10 ago. (askanews) - Grande entusiasmo per il ritorno in Italia, dopo 12 anni, della National Hockey League, la principale lega professionistica nordamericana di hockey su ghiaccio, in occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026. I fuoriclasse dell'hockey - spiega una nota del Mit - scenderanno in pista al Santa Giulia Ice Hockey Arena e alla Milano Rho Ice Hockey Arena, portando il fascino e l'adrenalina di uno degli sport più spettacolari del panorama internazionale. Per celebrare questo grande ritorno, il 23 agosto, a pochi mesi dalla cerimonia di apertura, alcuni campioni Nhl saranno ospiti allo stadio di San Siro, grazie a una partnership con la Lega Serie A: un'anteprima che unirà simbolicamente due mondi sportivi e accenderà l'attesa del pubblico.