Basket, Europeo U20 femminile: Italia ko 73-67 in semifinale con la Spagna

Sconfitta 67-73 dalla Spagna nella semifinale del Campionato Europeo di basket, oggi la Nazionale Under 20 Femminile torna in campo a Matosinhos (Portogallo) per affrontare la Svezia (ko 80-78 con la Lituania dopo un overtime e dopo aver dilapidato 10 punti negli ultimi 5' dei regolamentari) nella sfida che vale la medaglia di Bronzo. Sarebbe la terza per una nostra Nazionale Giovanile, dopo quelle vinte da Under 20 (Oro) e Under 18 Maschile (Bronzo). Palla a due alle ore 19 italiane.