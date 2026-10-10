Ciclismo: Giro Lombardia parte con 5' di ritardo per sensibilizzare sulla sicurezza

I partecipanti al Giro di Lombardia hanno dato vita a una protesta ritardando la partenza di cinque minuti, da Bergamo, per richiamare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza in gara. Mentre gli organizzatori avevano già completato il conto alla rovescia per il via, il gruppo è rimasto immobile. Dopo qualche minuto, Remco Evenepoel, portavoce dei corridori, ha preso il microfono per spiegare il motivo di questo breve sciopero alla partenza della quinta e ultima Classica Monumento della stagione. "Ci sono troppi incidenti che coinvolgono veicoli durante le gare. Un fratello e un collega ha perso la vita. Vogliamo dare un segnale forte. Non possiamo accettare che i corridori rimangano feriti o perdano la vita facendo ciò che amano di più", ha dichiarato il belga. Si riferiva alla morte in gara del britannico Finlay Tarling, fratello di Josh Tarling, investito da un'auto durante l'ottava tappa del Giro del Portogallo lo scorso 14 agosto e deceduto in seguito alle ferite riportate. Martedì scorso altri due corridori, Thomas Gloag e Marcel Camprubi, sono stati travolti da una moto della polizia che procedeva contromano durante la Tre Valli Varesine.