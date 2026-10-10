Sci alpinismo: azzurri jr in allenamento allo Stelvio

Sono nove gli atleti della squadra Junior attesi per una sessione di allenamento a Passo Stelvio tra martedì 13 e domenica 17 ottobre. Il direttore tecnico Fabio Meraldi ha infatti convocato sulle nevi al confine tra le province di Bormio e Bolzano Giorgia Pollini, Teresa Schivalocchi, Marlies Sartori, Veronica Bandiera, Gioele Migliorati, Matteo Blangero, Matteo Pedranzini, Tommaso Gabrielli ed Alex Vavassori. Il gruppo sarà seguito dai tecnici Damiano Lenzi, Davide Geronazzo, Mirko Bertolina, Andrea Sorteni con la fisioterapista Cristina Corona.