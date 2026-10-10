Tennis: Andreeva si prende il primo posto della finale a Pechino

Mirra Andreeva (numero 5 del mondo) ha raggiunto la finale del torneo Wta 1000 di Pechino, battendo con un doppio 6-2 la ceca Nikola Bartunkova (n.34), alla sua prima esperienza a questo livello. Domani la diciannovenne russa si giocherà il titolo contro la belga Elise Mertens (n. 19) o la cinese Zheng Qinwen (n. 54), che si affronteranno più tardi nella seconda semifinale. La qualificazione di Andreeva alla sua quarta finale Wta 1000 - dopo i titoli vinti a Dubai e Indian Wells nel 2025 e la sconfitta a Madrid nel 2026 - le garantisce di raggiungere il miglior piazzamento in carriera al termine del torneo, salendo al terzo posto della classifica mondiale. A 19 anni, la siberiana è la più giovane giocatrice a raggiungere la finale a Pechino dai tempi dell'ungherese Agnes Szavay, che vinse il titolo a 18 anni nel 2007.