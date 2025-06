Ciclismo, Giro Delfinato: Pogacar domina la 7° tappa e ipoteca successo finale

Uno scatenato Tadej Pogacar continua a mandare messaggi inquietanti agli avversari in vista del Tour de France. Il fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates ha dominato e vinto la settima tappa del Giro del Delfinato, la Grand-Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 km, e di fatto ipotecato la vittoria della classifica generale. Scattato sull'ultima salita, Pogacar è andato prima a riprendere uno ad uno tutti i fuggitivi per poi involarsi da solo verso il traguardo tagliato con un vantaggio di +0.14" sul danese Jonas Vingegaard. Il corridore scandinavo del Team Visma ha provato a tenere il ritmo dello sloveno, ma alla fine si è dovuto arrendere. Terzo il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull Bora Hansgrohe a 1'21". Quinto posto per il belga Remco Evenepoel, della Soudal Quick Step, che anche oggi ha accusato un ritardo pesante di 2'39". Nella classifica generale, Pogacar ha ora 1'01" di vantaggio su Vingegaard, con Evenepoel sprofondato a 4'11". Domani è in programma l'ottava tappa, la Val-d'Arc-Plateau du Mont-Cenis di 133.3 km sempre in salita.