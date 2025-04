Ciclismo, Giro d'Abruzzo: a Covi prima tappa e maglia di leader

Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la prima tappa de Il Giro d'Abruzzo, la Scerni-Crecchio di 151 km. Filippo Fiorelli (VF Group BardianiCSF-Faizanè) e Alessandro Fancellu (JCL Team Ukyo) si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Grazie a questo successo, Alessandro Covi veste la prima Maglia BiancoVerdeBlu di questa edizione. Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e prima Maglia BiancoVerdeBlu Alessandro Covi ha dichiarato: "È davvero bello tornare alla vittoria dopo tre anni. E' stato difficile, ma siamo professionisti e lavoriamo ogni giorno per questo. Quando ho visto che avrei corso Il Giro d'Abruzzo, ho studiato il percorso come faccio prima di ogni gara e ho capito che questo finale poteva essere una buona opportunità per me. Con la squadra abbiamo fatto il necessario per far arrivare un gruppo ristretto al traguardo. Ho affrontato l'ultimo strappo dando tutto, fin dall'imbocco. Ho avuto un po' di sfortuna in passato, ma non vale la pena guardarsi indietro. Guardo al presente e al futuro e sono felice di essere tornato a un buon livello".