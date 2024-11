CICLISMO: GIMONDI E ALTRI TRE CAMPIONI SUI NUOVI FRANCOBOLLI

Quattro grandi campioni di ciclismo (Ferrario, Baldini, Adorni, Gimondi) sono stati commemorati in quattro nuovi francobolli italiani, validi per la posta prioritaria. Le vignette raffigurano i quattro ciclisti italiani campioni del mondo ritratti, entro cornici colorate, in sella alle loro biciclette, -Libero Ferrario (morto nel 1930), primo italiano a vincere il Campionato del Mondo nel 1923; -Ercole Baldini (morto nel 2022), Campione del Mondo nel 1958: -Vittorio Adorni (morto nel 2022), Campione del Mondo nel 1968; -Felice Gimondi (morto nel 2019), Campione del Mondo nel 1973. Ogni vignetta è delimitata, in basso, da una banda caratterizzata dai colori blu, rosso, nero, giallo e verde, ripresi dalla maglia iridata indossata dai campioni del mondo. Suggella la composizione, in alto a destra la bandiera italiana.