Ciclismo, Gianetti: "Spero che Pogacar non corra la Parigi-Roubaix"

"Spero che Tadej Pogacar decida di non correre la Parigi-Roubaix quest'anno". Lo dice dai microfoni di Rai Sport Mauro Gianetti, Ceo e manager della UAE Team Emirates, squadra del fenomeno sloveno campione del mondo in carica. La riflessione di Gianetti è frutto di quanto accaduto ieri nel corso della 'Strade Bianch', quando Pogfacar è caduto finendo in un fosso e riportando varie escoriazioni, anche se poi è stato ugualmente capace di andare a vincere a Siena, in Piazza del Campo. "Una brutta caduta durante la Roubaix - dice ancora Gianetti - potrebbe mettere in dubbio la presenza di Tadej al Tour de France e perfino compromettere la sua stagione. Spero quindi che decida di non andare, e glielo dirò: lui è ancora giovane e avrà tutto il tempo di correrla". "Tadej vorrebbe esserci ma gli dirò di attendere e di non prendere dei rischi, perché lì potrebbe farsi davvero male", conclude il Ceo della UAE. Intanto il campione del mondo, che ora punterà a vincere laMilano-Sanremo, non ha ancora deciso, e quindi non si sa se sarà al via della Parigi-Roubaix, classica chE finora non ha mai corso.