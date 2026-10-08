Ciclismo: francese Godon vince il Gran Piemonte, terzo Bettiol

Dorian Godon (Netcompany Ineos) ha vinto la 110^ edizione del GranPiemonte presented by Crédit Agricole, 181 km con partenza da Asti e arrivo a Bra. Anthon Charmig (Uno-X Mobility) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team) hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto. Subito dopo aver tagliato il traguardo, Godon ha dichiarato: "Il percorso di questa edizione del GranPiemonte, meno duro degli scorsi anni, mi si addiceva e quindi ero ottimista sulle mie possibilità. La squadra ha lavorato tanto nel finale, portandomi all'ultima curva in terza posizione. Da lì dovevo solo spingere al massimo fino al traguardo. Con questa sono sette le vittorie stagionali in quello che è il mio nuovo team. Mi piacciono questi finali insidiosi, ce ne sono tanti nelle corse italiane ed è per questo che mi piace correre qui".