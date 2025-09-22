Ciclismo, Francesco Tessari secondo e Matteo Tudurachi sesto a Visano

Francesco Tessari e Matteo Tudurachi si confermano tra gli atleti più in forma del momento nella categoria Juniores ed entrano in un’altra top 10. In particolare, Tessari oggi ha sfiorato la vittoria classificandosi al secondo posto nella volata che ha deciso il Gran Premio Sportivi Visanesi, che si è disputato a Visano, nel Bresciano. Nello sprint conclusivo Francesco Tessari ha dovuto arrendersi solamente alla ruota veloce di Filippo Bolognesi del Team Vangi Il Pirata. Terzo Cristian Cornali della Sc Romanese. Come detto, entra ancora nella top 10 anche Mattero Tudurachi che si è classificato al sesto posto nella volata. Un’altra domenica da protagonisti, quindi, per i ragazzi della Petrucci Assali Stefen Makro, la società del presidente Alberto Murari si conferma al top con diversi atleti e continua la collezione di positivi risultati in questa seconda parte di stagione. Tessari aveva ottenuto la sua prima vittoria su strada all’inizio del mese a Cesiomaggiore, è campione veronese in carica e quest’anno aveva ottenuto anche due successi in pista in Belgio. La corsa si è svolta sulla distanza di 126 chilometri disegnati su un circuito da ripetere 6 volte tra le località di Visano, Acquafredda, Carpenedolo e Calvisano.