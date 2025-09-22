Logo SportMediaset
Il tedesco Seewald e la olandese Van Doorn vincono la 2025 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup

22 Set 2025 - 18:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Come in tutte le più grandi rappresentazioni teatrali, oggi a Girona è calato il sipario sul palcoscenico della 2025 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, non prima di aver decretato i verdetti su chi, da oggi in poi, potrà fregiarsi del prestigioso trofeo internazionale.

Il proscenio della Costa Brava in Spagna ha ospitato il quinto e ultimo appuntamento della Coppa del Mondo UCI con La Tramun ospitata all’interno dell’evento fieristico Sea Otter Europe e giunta alla sua ottava edizione.

Al via della gara 125 iscritti Elite al circuito di HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, che si sono sfidati su un percorso di 82 chilometri con 2.969 metri di dislivello, reso particolarmente difficile a causa della pioggia caduta nella notte e a tratti durante la giornata che ha reso estremamente scivoloso il tracciato. Una prova estremamente impegnativa che ha premiato la condizione fisica dei partecipanti e le abilità tecniche dei biker che puntavano al podio finale.

Con l’undicesimo posto di oggi, il tedesco Andreas Seewald del team Singer KTM Racing porta a casa 90 punti che gli consentono di aggiudicarsi l’edizione 2025 della HERO UCI Marathon World Cup: «Davvero molto felice per aver vinto la Coppa del Mondo, in una stagione che mi ha visto trionfare alla Hero sulle Dolomiti e nella gara di casa in Foresta nera. Nel finale di stagione ho avuto un calo di stagione per aver corso tanto, ma oggi l’importante era portare a casa il risultato, per me e per il mio team – commenta il neovincitore della coppa – ora un po’ di riposo, e il pensiero corre già alla prossima stagione con l’obiettivo del Campionato del Mondo».

Al secondo posto della classifica generale il belga Wout Alleman del Buff Megamo Team che oggi si è classificato settimo: non sono bastati i 120 punti messi in palio per battere il tedesco. Tuttavia, la performance di Alleman ha contributo ad acquisire punti per la classifica a squadre vinta dal suo Buff Megamo Team.

Conclude la graduatoria di Coppa del Mondo UCI la terza piazza del 43enne colombiano Leo Paez che ha chiuso La Tramun al quarto posto.

Alto agonismo anche tra le fila femminili dove la olandese Rosa Van Doorn del Buff Megamo Team ha concluso la prova iberica al secondo posto guadagnando 200 punti che le permetteranno di mettere in bacheca il trofeo della 2025 HERO UCI Marathon World Cup: «Sono senza parole» commenta una emozionata Van Doorn, che interrompe l’intervista del dopo gara tra qualche lacrima di commozione. «È stata una stagione strepitosa, con vittorie importanti e risultati di rilievo su terreni diversi che hanno confermato l’ottimo lavoro fatto – prosegue la fresca vincitrice di Coppa del Mondo – e anche oggi è stata durissima, su un tracciato impegnativo reso ancor più duro dalla pioggia: complimenti a Paula Gorycka - Kurmann perché è stata davvero la più forte. Sono già pronta per la prossima stagione».

Al secondo posto della classifica generale l’italiana Sandra Mairhofer, che oggi si è classificata al settimo posto, non a suo agio su un terreno così scivoloso, e a completare il podio di Coppa del Mondo la rimonta della polacca Paula Gorycka – Kurmann, oggi assoluta dominatrice de La Tramun, che dimostra la propria tenacia sui percorsi duri.

Dopo cinque gare piene di adrenalina e colpi di scena, l’edizione della Coppa del Mondo UCI di quest’anno giunge al termine, ma già si sta lavorando per l’edizione 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, con una programmazione che riconferma gli eventi del 2025 e che vede l’apertura del calendario con una nuova competizione in programma il 21 febbraio a Calpe, Costa Blanca, in Spagna.

«Sì è vero, siamo già al lavoro per la prossima edizione, ma in questo momento vogliamo goderci il successo di questa iniziativa che ha voluto dare una nuova progettualità di sviluppo alle marathon di mountain bike, una formula agonistica che consente di valorizzare il territorio dove si svolge e allo stesso tempo la convivenza tra le due anime del movimento: l’agonismo di vertice e la pratica amatoriale – ha commentato Gerhard Vanzi, coordinatore della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup – e in tal senso voglio ringraziare, l’UCI e i comitati organizzatori per la fiducia che ci hanno dato, oltre naturalmente, tutti gli atleti, Elite e Master, che hanno creduto nella “nuova” Coppa del Mondo».

