Il tedesco Seewald e la olandese Van Doorn vincono la 2025 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup

«Sì è vero, siamo già al lavoro per la prossima edizione, ma in questo momento vogliamo goderci il successo di questa iniziativa che ha voluto dare una nuova progettualità di sviluppo alle marathon di mountain bike, una formula agonistica che consente di valorizzare il territorio dove si svolge e allo stesso tempo la convivenza tra le due anime del movimento: l’agonismo di vertice e la pratica amatoriale – ha commentato Gerhard Vanzi, coordinatore della HERO UCI Cross-country Marathon World Cup – e in tal senso voglio ringraziare, l’UCI e i comitati organizzatori per la fiducia che ci hanno dato, oltre naturalmente, tutti gli atleti, Elite e Master, che hanno creduto nella “nuova” Coppa del Mondo».