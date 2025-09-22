Basket: Lega Serie A, Fujifilm Instax resta official partner per stagione 2025/26

Lega Basket Serie A annuncia il rinnovo dell'accordo con Fujifilm instax, che sarà Official Partner anche per la stagione 2025/26. L'intesa, raggiunta grazie al supporto di Infront - Official Advisor di Lba - consolida per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il brand, che accompagnerà i tifosi nei principali appuntamenti del basket italiano: Frecciarossa Supercoppa, Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia e Lba Finals Unipol. Durante tutte le manifestazioni sarà presente un corner dedicato, l'instax photobooth, dove i fan potranno scattare una foto accanto alla Coppa e ricevere immediatamente una stampa instax, grazie alla tecnologia istantanea delle stampanti instax Link. Un gesto semplice che trasforma l'energia del momento in un'immagine concreta, da vivere e condividere. Questa attivazione, confermata da LBA per l'entusiasmo e la partecipazione che suscita tra il pubblico, rappresenta un'occasione autentica di incontro tra passione sportiva e fotografia istantanea. "La passione per lo sport e il fair play guidano l'impegno di Fujifilm instax, che mette la propria tecnologia al servizio della grande pallacanestro italiana. Questa partnership è per instax un nuovo stimolo in un percorso di continuità e crescita del brand - dichiara Maurizio Mori, General Manager Imaging Solution Business Domain di Fujifilm Italia - Celebriamo l'essenza della fotografia istantanea, che da sempre conquista i nostri clienti, unendola alla visione di un partner che condivide con noi creatività e connessione. Insieme portiamo l'esperienza instax oltre la stampa fisica, offrendo possibilità sempre più ampie di creare e condividere. Attraverso un'esperienza immersiva, vogliamo dare ai tifosi l'opportunità di vivere appieno gli istanti più emozionanti delle finali, rendendo l'esperienza instax accessibile a un pubblico sempre più vasto".