Rolex Switzerland Sail Grand Prix: debutto intenso a Ginevra per il Red Bull Italy SailGP Team

Ruggero Tita, timoniere del team, ha commentato: “Sicuramente questa domenica abbiamo regatato meglio. Nella prima prova abbiamo avuto un’ottima partenza: volevamo la parte bassa della linea e siamo riusciti a prendercela. Siamo decollati prima degli altri e abbiamo chiuso in seconda posizione. Siamo molto contenti, non solo per il risultato, ma anche per il processo che stiamo seguendo. Dopo la giornata di sabato, a livello tecnico c’erano tante cose da capire e da imparare. Ieri sera abbiamo rivisto i video, analizzato i dati e questa mattina abbiamo fatto lo stesso: il lavoro ci ha permesso di portare a casa tanti spunti importanti, quindi siamo molto soddisfatti.