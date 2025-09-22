Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo, Erica Magnaldi è campionessa europea Gravel

22 Set 2025 - 21:21
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Erica Magnaldi è la nuova campionessa europea di Gravel. L'italiana ha vinto oggi il Campionato Europeo Gravel andato in scena ad Avezzano, in Italia, su un percorso di 88.8 chilometri.
 
Anche con un pizzico di fortuna, che nello sport non guasta mai, la ragazza di Cuneo, tesserata per UAE Team ADQ, e in gara con la maglia azzurra della Nazionale Italiana, ha approfittato di una foratura che ha penalizzato negli ultimi chilometri la tedesca Rosa Kloser, che si trovava saldamente al comando della corsa da diversi chilometri, l'ha superata a 400 metri dall'arrivo ed è andata a vincere lo sprint per la vittoria contro la britannica Sophie Wright.
 
Medaglia d’oro e maglia di campionessa d’Europa per Erica Magnaldi che è alla seconda gara in carriera nel gravel e sono state due vittorie.
 
“Una vittoria che mi è costata sudore e sangue – sorride Erica Magnaldi ripensando alla sua giornata –, ma sono contentissima e ancora incredula perché sinceramente non me l’aspettavo. Inizialmente sfortunata perché sono caduta in discesa. Ho voluto provare a tenere la ruota della ragazza davanti, ma andava troppo forte e in una curva ho perso aderenza e sono finita a terra. Ma mi sono rialzata subito, sono riuscita a mantenere un distacco non così marcato e alla fine la fortuna mi ha aiutato. Fino a 500 metri dall’arrivo credevo che me la sarei giocata o per l’argento o per il bronzo, ma il destino ha voluto che l’atleta tedesca in testa alla corsa incappasse in una foratura e questo ha rimescolato le carte e nel finale mi sono ritrovata davanti a giocarmi il successo in volata e sono molto contenta di questa vittoria. Per me era la seconda gara in questa specialità e quindi è tutto una sorpresa. Ma sicuramente la gara di oggi mi ha insegnato una volta di più che non si deve mai mollare fino all’ultimo”.
 
Campionati del Mondo su strada – Kigali 2025
 
Super prestazione di Brodie Chapman, che ha concluso a un passo dal podio, conquistando il quarto posto nella cronometro individuale ai Campionati del Mondo di ciclismo su strada UCI 2025 a Kigali, in Ruanda.
Si è trattato dell'evento di apertura dei primissimi Campionati del Mondo disputati in Africa, su un percorso impegnativo di 31,2 chilometri.

La vittoria è andata alla svizzera Marlen Reusser, che ha chiuso con 51 secondi di vantaggio su Anna van der Breggen (medaglia d'argento) e 1'04“ su Demi Vollering (medaglia di bronzo), entrambe olandesi. Al quarto posto, come già detto, si è classificata la nostra Brodie Chapman, in rappresentanza dell'Australia, che ha tagliato il traguardo con 1'20” di ritardo dalla vincitrice.

Brodie Chapman ha raccontato: “Sono molto orgogliosa della mia prestazione. Arrivare quarta alle spalle di atlete così forti come Marlen Reusser, Anna van der Breggen e Demi Vollering ad un Campionato del Mondo è qualcosa di davvero importante per me. Non è stato facile gestire questa prova e le contendenti erano di grande valore, quindi, posso ritenermi soddisfatta di questo risultato e del lavoro svolto per arrivare a questo appuntamento. Certo dispiace non essere riuscita a salire sul podio, ma questo mi darà ancora più fame per i prossimi impegni. Devo ringraziare la Nazionale Australiana e il mio team UAE Team ADQ perché mi hanno supportato nel lavoro e nella preparazione della cronometro fin dall’inizio dell’anno e questo è stato molto importante e dimostra che abbiamo lavorato bene. Continuerò a lavorare e a crescere”.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:21
Ciclismo, Erica Magnaldi è campionessa europea Gravel
20:27
Rolex Switzerland Sail Grand Prix: debutto intenso a Ginevra per il Red Bull Italy SailGP Team
19:25
Ciclismo, Francesco Tessari secondo e Matteo Tudurachi sesto a Visano
18:02
Il tedesco Seewald e la olandese Van Doorn vincono la 2025 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup
17:25
Basket: Lega Serie A, Fujifilm Instax resta official partner per stagione 2025/26