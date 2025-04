Ciclismo, Evenepoel: "Peccato per caduta all'inizio, stavo bene"

"Nel complesso è stata una buona giornata, anche se non tutto è stato perfetto. Ho dovuto rientrare dopo una caduta nelle prime fasi e questo mi è costato un sacco di energie, perché ero rimasto indietro di oltre due minuti. È un peccato, perché senza questa sfortuna credo che il risultato sarebbe stato diverso, mi sentivo davvero bene all'inizio". Così Remco Evenepoel commenta il terzo posto ottenuto nella sua prima apparizione alla Amstel Gold Race, vinta in volata dal danese Skjelmose davanti a Tadej Pogacar. "Comunque posso essere contento di come ho lottato e di come sono riuscito a recuperare, questo fa bene al mio morale in vista delle altre gare della settimana - ha continuato -. Nella volata c'era un po' di vento contrario e forse avrei dovuto aspettare un po' di più prima di lanciarmi, ma è qualcosa da cui imparerò. Sono contento di essere sul podio nella mia prima Amstel Gold Race e motivato per le prossime gare".