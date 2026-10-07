Ciclismo, Europei: Roglic campione a cronometro, Frigo settimo

07 Ott 2026 - 17:52
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Lo sloveno Primož Roglič ha vinto in casa la cronometro degli Europei di ciclismo, precedendo i francesi Bruno Armirail (staccato di 6"59 secondi) e Maxime Decomble (+28"43). Marco Frigo, il migliore degli italiani, ha chiuso al settimo posto, con un ritardo di 55 secondi. Il titolo conquistato dal trentaseienne - già campione olimpico della specialità a Tokyo - corona nel migliore dei modi questi Europei organizzati nel Paese della stella Tadej Pogačar, assente a causa della caduta alla Vuelta. Roglič ha dominato dall'inizio alla fine il percorso di 22 chilometri attorno a Šenčur, caratterizzato da poche difficoltà a eccezione della salita di Mozjanca (2,1 km con pendenza media del 10,2%), già affrontata domenica durante la prova in linea vinta dal belga Remco Evenepoel. Alla gara non hanno partecipato Evenepoel, Filippo Ganna ed il francese Paul Seixas, ovvero i corridori che avevano occupato i primi tre posti ai Mondiali a cronometro del 20 settembre a Montréal. Evenepoel e Seixas si stanno preparando per il Giro di Lombardia di sabato, mentre Ganna è atteso ai Mondiali su pista a Shanghai.

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