Ciclismo, Europei ciclocross: oro Agostinacchio nell'U23

Al traguardo, emozionato, Agostinacchio racconta la sua gara: "Sono molto contento. Non mi aspettavo di riuscire a vincere un europeo già al primo anno tra gli Under 23, quindi la soddisfazione è grande. Sono partito in terza fila e non sapevo bene come sarebbe andata, soprattutto con tutta quella sabbia. Ho deciso comunque di dare il massimo, sperando magari di riuscire a salire sul podio. Nel primo giro ho avuto un problema alle scarpe e sono dovuto rientrare subito a sistemarlo, perdendo qualche posizione. Ma sono riuscito a recuperare e a restare vicino ai primi. Qualche volta sono arretrato di qualche secondo, ma riuscivo sempre a rientrare. Prima dell'ultimo giro, ai box, ho provato a partire e ci sono riuscito: ho preso quei 15 secondi che mi hanno permesso di mantenerli fino all'arrivo". Ma la prima medaglia della giornata per l'Italia arriva dalla prova juniores femminile: è Nicole Azzetti a conquistare il bronzo, confermando l'ottimo avvio di stagione. La corsa è stata vinta dalla 17enne Barbora Bukovská, al secondo posto la 16enne Nynke Jochems, mentre Azzetti chiude alle loro spalle. Da segnalare anche il quarto posto di Giorgia Pellizotti, già sul podio lo scorso anno a Pontevedra. Per l'Italia è la terza medaglia nella storia della categoria juniores femminile agli Europei, dopo l'argento di Valentina Corvi nel 2022 e il podio di Pellizotti nella passata stagione.