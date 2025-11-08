Logo SportMediaset

Bolelli-Vavassori: "Le ATP Finals erano tra gli obiettivi principali"

08 Nov 2025 - 15:15

"Siamo molto contenti, era un obiettivo che ci eravamo messi in testa quest'anno, l'abbiamo raggiunto e siamo felici di essere qui e giocare in casa". A dirlo, in conferenza stampa, i doppisti italiani in gara per il secondo anno consecutivo alle Atp Finals di Torino Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che prima dell'incontro con la stampa erano stati accolti con una vera ovazione dal pubblico presente al Meet the Champions organizzato in occasione dell'apertura del Fan Village di fronte all'Inalpi Arena. "L'anno scorso - dice Bolelli - abbiamo avuto un'emozione grandissima a giocare qui, quindi quest'anno siamo molto carichi, abbiamo grandissima voglia di far bene. Abbiamo fatto un anno molto buono - aggiunge -, se siamo qui vuol dire che siamo riusciti a tenere un grandissimo livello tutto l'anno, quindi siamo carichi, positivi e domani si inizia". "Essere qui era uno degli obiettivi principali - conferma Wave -. L'anno scorso è stata un'emozione pazzesca per me, che ho sempre vissuto come un sogno giocare nella mia città. E secondo me quest'anno siamo ancora più pronti perché abbiamo vissuto un altro anno, altre esperienze, altre difficoltà superate e ci siamo allenati molto bene questa settimana. Quindi non vediamo l'ora di scendere in campo e sono sicuro che ci sarà ancora più gente dell'anno scorso perché l'evento sta crescendo e il tennis in Italia è in pieno boom". Per loro la prima sfida sarà domani alle 18 con la coppia inglese Julian Cash-Lloyd Glasspool. 

