Ordine infermieri Bologna: "Da Pamela Noutcho tenacia e sacrifici"

"Le mani che ogni giorno curano i pazienti che giungono in Pronto soccorso all'Ospedale Maggiore sono le stesse che hanno portato Pamela Malvina Noutcho Sawa a conquistare il nuovo titolo di campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri. Tenacia, impegno, attenzione e ascolto dell'altro sono le caratteristiche che due anni fa - quando il titolo mondiale era solo un sogno, in attesa di poter ricevere la cittadinanza italiana - l'infermiera riconosceva come costanti nella sua professione e nella sua passione sportiva". Così l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Bologna si congratula con l'infermiera e pugile Pamela Malvina Noutcho Sawa per il nuovo titolo conquistato. "Con passione, determinazione e spirito di sacrificio - afferma Pietro Giurdanella, presidente dell'Ordine - Pamela rappresenta al meglio i valori della nostra professione: forza, dedizione, resilienza e cura dentro e fuori dal ring. A lei vanno i nostri più sentiti complimenti per questo incredibile traguardo, che rende orgogliosi non solo i colleghi infermieri, ma tutta la comunità bolognese". Nata in Camerun, Pamela Malvina Noutcho vive in Italia da quando aveva otto anni, ma solo nel 2022, dopo un lungo iter burocratico, è arrivata la cittadinanza, con il giuramento davanti al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Lavora all'ospedale Maggiore come infermiera.