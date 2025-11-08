Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ordine infermieri Bologna: "Da Pamela Noutcho tenacia e sacrifici"

08 Nov 2025 - 14:08

"Le mani che ogni giorno curano i pazienti che giungono in Pronto soccorso all'Ospedale Maggiore sono le stesse che hanno portato Pamela Malvina Noutcho Sawa a conquistare il nuovo titolo di campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri. Tenacia, impegno, attenzione e ascolto dell'altro sono le caratteristiche che due anni fa - quando il titolo mondiale era solo un sogno, in attesa di poter ricevere la cittadinanza italiana - l'infermiera riconosceva come costanti nella sua professione e nella sua passione sportiva". Così l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Bologna si congratula con l'infermiera e pugile Pamela Malvina Noutcho Sawa per il nuovo titolo conquistato. "Con passione, determinazione e spirito di sacrificio - afferma Pietro Giurdanella, presidente dell'Ordine - Pamela rappresenta al meglio i valori della nostra professione: forza, dedizione, resilienza e cura dentro e fuori dal ring. A lei vanno i nostri più sentiti complimenti per questo incredibile traguardo, che rende orgogliosi non solo i colleghi infermieri, ma tutta la comunità bolognese". Nata in Camerun, Pamela Malvina Noutcho vive in Italia da quando aveva otto anni, ma solo nel 2022, dopo un lungo iter burocratico, è arrivata la cittadinanza, con il giuramento davanti al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Lavora all'ospedale Maggiore come infermiera. 

Ultimi video

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:48
Morello: "È la notte della mia carriera"

Morello: "È la notte della mia carriera"

01:02
Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

01:32
Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:17
Gp Portogallo: pole Kelso in Moto3, quinto Pini
15:15
Bolelli-Vavassori: "Le ATP Finals erano tra gli obiettivi principali"
14:08
Ordine infermieri Bologna: "Da Pamela Noutcho tenacia e sacrifici"
13:25
Racchette in classe: a Torino la giornata conclusiva con 1.600 ragazzi
12:59
MotoGp, Gp Portogallo: pole di Bezzecchi, quarto Bagnaia