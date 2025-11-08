Logo SportMediaset

Abodi: "Contro le dipendenze serve collaborazione"

08 Nov 2025 - 17:01

"Quello che dobbiamo fare è cercare di perseguire l'interoperabilità in modo sistematico e ampio che non è soltanto quella delle reti, non è soltanto quella dei dati, è quella delle opportunità, perché spesso ci impegniamo in modo disarticolato, ognuno nel nostro ambito. Io sono convinto che il dialogo costante, la collaborazione tra diverse discipline produca un effetto, non una soluzione del problema, ma mitigazione degli impatti, individuazione precoce". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, alla settima Conferenza nazionale sulle dipendenze in corso al centro congressi dell'Auditorium della Tecnica di Roma. "È quello che probabilmente manca fino a oggi, perché non sono certamente mancate le volontà. Ognuno si è sentito titolare di una parte del processo, mentre l'unica soluzione può essere perseguita attraverso la collaborazione che è quotidiana, perché abbiamo mille occasioni di poter dialogare e soprattutto di poter incontrare le persone", ha aggiunto. 

17:01
Abodi: "Contro le dipendenze serve collaborazione"
16:04
Ciclismo, Europei ciclocross: oro Agostinacchio nell'U23
15:17
Gp Portogallo: pole Kelso in Moto3, quinto Pini
15:15
Bolelli-Vavassori: "Le ATP Finals erano tra gli obiettivi principali"
14:08
Ordine infermieri Bologna: "Da Pamela Noutcho tenacia e sacrifici"