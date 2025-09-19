Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo: domenica torna il Giro della Romagna

19 Set 2025 - 20:50

Domenica 21 settembre torna il Giro della Romagna una delle corse più antiche del calendario ciclistico italiano. La partenza è prevista alle 11.30 da piazza dei Martiri a Lugo, l'arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole.Il percorso di 197 chilometri prevede una prima parte pianeggiante seguita da un circuito collinare impegnativo attorno a Castrocaro, con l'ascesa di Le Volture da affrontare sette volte. Al via una formazione World Tour, sette Professional e dieci Continental. Tra gli iscritti spiccano Diego Ulissi, Simone Velasco e Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), Manuele Tarozzi, Filippo Magli e Luca Covili (VF Group Bardiani CSF-Faizanè), Kristian Sbaragli e Valerio Conti (Solution Tech Vini Fantini). In gara anche Gianluca Brambilla, Walter Calzoni e Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma) e Jonathan Caicedo (Petrolike). La gara è valida come tappa della Coppa Italia delle Regioni. Al mattino si correrà anche il Giro della Romagna Allievi a Castrocaro, mentre alla partenza di Lugo spazio alla pedalata solidale Via Romagna per lo Ior e al progetto BicicletTiAmo con percorsi per bambini e famiglie. L'albo d'oro della corsa, nata nel 1910, include campioni come Coppi, Girardengo, Binda, Guerra, Magni, Gimondi e Saronni. L'edizione 2024 è stata vinta da Antonio Morgado dell'UAE Team Emirates. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:24
Atletica, rientro trionfale per Mattia Furlani a Fiumicino
21:17
Tennis, Paolini: "Grande risultato, non vedo l'ora della finale"
21:09
Volley, Egonu: "Su clima d'odio nello sport Italia sta facendo passi avanti"
20:58
Golf, Ritchie in testa all'Italian Challenge Open
20:50
Ciclismo: domenica torna il Giro della Romagna