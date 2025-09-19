Ciclismo: domenica torna il Giro della Romagna

Domenica 21 settembre torna il Giro della Romagna una delle corse più antiche del calendario ciclistico italiano. La partenza è prevista alle 11.30 da piazza dei Martiri a Lugo, l'arrivo a Castrocaro Terme e Terra del Sole.Il percorso di 197 chilometri prevede una prima parte pianeggiante seguita da un circuito collinare impegnativo attorno a Castrocaro, con l'ascesa di Le Volture da affrontare sette volte. Al via una formazione World Tour, sette Professional e dieci Continental. Tra gli iscritti spiccano Diego Ulissi, Simone Velasco e Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), Manuele Tarozzi, Filippo Magli e Luca Covili (VF Group Bardiani CSF-Faizanè), Kristian Sbaragli e Valerio Conti (Solution Tech Vini Fantini). In gara anche Gianluca Brambilla, Walter Calzoni e Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma) e Jonathan Caicedo (Petrolike). La gara è valida come tappa della Coppa Italia delle Regioni. Al mattino si correrà anche il Giro della Romagna Allievi a Castrocaro, mentre alla partenza di Lugo spazio alla pedalata solidale Via Romagna per lo Ior e al progetto BicicletTiAmo con percorsi per bambini e famiglie. L'albo d'oro della corsa, nata nel 1910, include campioni come Coppi, Girardengo, Binda, Guerra, Magni, Gimondi e Saronni. L'edizione 2024 è stata vinta da Antonio Morgado dell'UAE Team Emirates.