Ciclismo: Dagnoni, sicurezza e impianti temi fondamentali

"La sicurezza è fondamentale. Gli incontri fatti con le istituzioni sono stati diversi, in primis con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sappiamo che non è scontato riuscire a cambiare rapidamente le regole del gioco": così Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, intervenuto a Milano in occasione dell'edizione 2024 del 'Giro d'Onore'. "Ci siamo incontrati più volte anche con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini per quel che riguarda il nuovo Codice della Strada: non siamo del tutto soddisfatti perché alcuni nostri consigli sono passati in secondo piano rispetto ad altre priorità, ma siamo convinti che per convincere i genitori a far fare ciclismo ai figli si debba metterli in condizione di portarli in luoghi sicuri". Ed è qui che entra in gioco il tema degli impianti: "Nel quadriennio che ora si chiude abbiamo riaperto tanti vecchi velodromi riqualificandoli: a Montichiari doveva essere aperto entro Natale, ma ci sono ancora dei problemini. Lo avremo molto presto disponibile per le scuole di ciclismo e per gli amatori". Durante l'incontro è stato presentato il rendering del moderno velodromo che verrà realizzato a Spresiano, provincia di Treviso: "Un anno prima dei Giochi Olimpici di Los Angeles, nel 2028, potremmo averlo non solo per gli allenamenti ma anche per le manifestazioni importanti".