Ciclismo: Coppa Italia delle Regioni Donne, Monica Trinca Colonel al comando

Le parole di Trinca Colonel, che fino a due anni fa lavorava come ottica, dopo la premiazione:

"Sono felice di aver ottenuto questa prima maglia in una prova che è tra le mie preferite in assoluto, sugli sterrati senesi. Inoltre, devo dire che è bello sapere che si sta lavorando per la valorizzazione dello sport femminile e per questo ringrazio sia la Lega del Ciclismo, con il presidente Roberto Pella, che il Ministero delle Pari Opportunità."