Atletica, Schwazer domina la sua gara ufficiale di rientro nei 10.000 di marcia in pista dei campionati societari

Alex Schwazer ha disputato oggi a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso la sua prima gara ufficiale a livello nazionale dopo la fine della seconda squalifica di 8 anni per doping, avvenuta a inizio luglio 2024, vincendo la prova sui 10.000 metri di marcia in pista valida per la fase regionale del Veneto dei Campionati Societari, con il tempo di 43'11"37, prestazione piuttosto buono considerando ovviamente il lungo periodo di inattività del 40enne atleta e oltretutto con 60 secondi di penalità inflittagli per un gesto tecnico irregolare, con al secondo posto a dimostrare lo strapotere nella circostanza del campione olimpico di Pechino 2008 sui 50 km, Michele Di Sarò in 50'18"02 e al terzo Lorenzo Benincasa in 54'13"45.