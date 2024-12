Ciclismo: ciclisti pro scrivono a Odg, informazioni corrette contro violenza stradale

Ieri il bicampione olimpico Remco Evenepoel è stato vittima di 'dooring' mentre si stava allenando. Questo è il titolo corretto della notizia che ieri dal Belgio ha velocemente fatto il giro del mondo. Il re di Parigi 2024, che questa estate si è messo al collo la medaglia d'oro sia nella prova a cronometro che in quella in linea di ciclismo, è finito in ospedale e sotto i ferri per colpa di una portiera aperta senza guardare da chi guidava un furgone. Un episodio frequente e che la stampa di casa nostra purtroppo ha raccontato usando la narrativa del 'ciclista che sbatte contro un furgone', che 'si infila sotto un tir', che 'va contro una macchina' o, nel migliore dei casi, è protagonista di un semplice incidente. L'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, che di recente ha festeggiato l'ingresso del metro e mezzo per il sorpasso sicuro nel codice della strada, ha annunciato in una nota di aver scritto all'Ordine dei Giornalisti per chiedere alla stampa una maggiore attenzione nel descrivere eventi come quello portato alla ribalta dal fuoriclasse belga e che ogni giorno rappresentano un rischio per chi usa la bicicletta.