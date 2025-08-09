Ciclismo: Ciccone vince ultima tappa Vuelta a Burgos, corsa a Del Toro

Giulio Ciccone ha vinto la quinta e ultima tappa della Vuelta a Burgos, la frazione regina con partenza da Quintana del Pidio e arrivo in salita a Lagunas de Neila. Il corridore della Lidl Trek ha trionfato in solitaria precedendo di dieci secondi Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) e di 27 secondi Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), terzo al traguardo. Nella top ten anche Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) e Giovanni Aleotti (Red Bull-Bora hansgrohe), rispettivamente settimo e ottavo. Crolla l'ex leader della classifica generale Leo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), che ha chiuso undicesimo a 55" dal vincitore. Trionfa così Del Toro davanti a Fortunato, secondo a 19 secondi, e allo stesso Bisiaux, terzo a 25 secondi dal messicano.