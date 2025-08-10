Biathlon, Vittozzi torna a vincere in evento skiroll in Norvegia

Dopo il secondo posto nella supersprint, arriva una vittoria per Lisa Vittozzi nella mass start femminile di Sandnes che ha chiuso il BlinkFestivalen 2025, rassegna estiva sugli skiroll in Norvegia. L'azzurra si è imposta nella finale a 14 dopo avere dominato la batteria di quarti e semifinale. Passata indenne a tre poligoni, ha accumulato un vantaggio tale che nemmeno tre errori in quello conclusivo le hanno impedito di riassaporare il successo in una competizione internazionale, che mancava da un anno e mezzo. "Sono particolarmente contenta - ha commentato al traguardo Vittozzi -. Ero un po' tesa in partenza, ma alla fine me la sono cavata bene, anche se nell'ultimo poligono ho atto un po' di confusione. Forse si è alzato il vento, io avevo fretta di chiudere i colpi e ho perso il ritmo nell'esecuzione".