Ciclismo: Ciccone passa alla Pinarello Q36.5, contratto triennale

Adesso è ufficiale: Giulio Ciccone lascia la Lidl-Trek per passare alla Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, con cui ha firmato un contratto triennale, dal 1° gennaio 2027 fino alla fine del 2029. "Dopo otto anni con la stessa squadra questa è una decisione importante ma che volevo davvero prendere - ha dichiarato lo scalatore italiano - Sento di avere ancora molto da dare e avevo bisogno di una nuova sfida, di nuove motivazioni e di un ambiente in cui sentirmi a casa. Fin dal nostro primo incontro ho percepito una vera fiducia e apprezzamento, e ho capito che le persone dietro a questo progetto mi volevano qui per davvero. Per me l'aspetto umano di una squadra viene prima di tutto. Corro con il cuore e le persone che mi circondano sono ciò che mi dà energia".