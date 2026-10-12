Padel, a Milano arriva il torneo Premier e anche Heineken 0.0 scende in campo

Premier Padel arriva a Milano e Heineken 0.0 scende in campo al suo fianco. Dal 12 al 18 ottobre, in occasione della tappa milanese del principale circuito professionistico ufficiale di padel al mondo, il brand sarà protagonista all'Allianz Cloud con una serie di attivazioni pensate per portare dentro e fuori dal campo lo spirito di condivisione che caratterizza il padel.
La presenza a Milano si inserisce nella partnership globale tra Heineken 0.0 e Premier Padel, avviata nel 2026 con il brand nel ruolo di Global Beer Partner del circuito. Una collaborazione che porta Heineken 0.0 all'interno di uno degli sport in più rapida crescita al mondo, che oggi conta circa 38 milioni di giocatori in 175 Paesi, e ne celebra il vibrante DNA sociale. Da sempre promotore della socialità legata allo sport e non solo, Heineken® 0.0 trova nel padel un contesto naturale per creare nuove occasioni di connessione e condivisione, dentro e fuori dal campo, offrendo con il suo gusto rinfrescante un'alternativa analcolica accessibile.
HEINEKEN 0.0 AL PREMIER PADEL MILANO
A Milano, la partnership prenderà vita lungo tutta la settimana del torneo e culminerà con le finali di domenica 18 ottobre, con una presenza pensata per accompagnare il pubblico nell'esperienza di Premier Padel, dal campo ai momenti di incontro che ne animano l'atmosfera. La Fanzone Heineken 0.0, l'area hospitality e le diverse iniziative dedicate contribuiranno a creare uno spazio in cui vivere il torneo in modo ancora più coinvolgente, tra sport, socialità e momenti da condividere.
UNA PARTNERSHIP GLOBALE, DENTRO E FUORI DAL CAMPO
La tappa di Milano rappresenta uno dei momenti della partnership globale tra Heineken 0.0 e Premier Padel. Nel corso della stagione, la collaborazione si traduce in una presenza integrata negli appuntamenti del circuito attraverso brand visibility, fan experience, hospitality e occasioni di socializzazione, con l'obiettivo di portare il brand nei momenti che accompagnano la competizione anche fuori dal campo.
Questa visione si esprime anche attraverso Unexpected Doubles, la campagna in collaborazione con Serena Williams lanciata la scorsa primavera per presentare la nuova Global Ambassador e celebrare l'ingresso di Heineken® 0.0 nel mondo del padel, la campionessa è entrata a sorpresa in campo a Miami come compagna di gioco di alcuni giocatori che avevano prenotato una partita tramite Open Match, scoprendo solo all'ultimo momento di avere al proprio fianco una 23 volte campionessa Slam. Un'esperienza che interpreta lo spirito della partnership: vivere nuove esperienze e godersi appieno quei momenti di socialità che rendono il padel uno sport unico.
UN FENOMENO IN RAPIDA ASCESA ANCHE IN ITALIA
La collaborazione tra Premier Padel e Heineken 0.0 si inserisce in un momento di forte ascesa per il padel, uno sport che continua a conquistare nuovi giocatori, appassionati e partner a livello globale. Una crescita che trova un terreno particolarmente fertile anche in Italia, dove si contano oltre 10.000 campi e circa 1,5 milioni di praticanti, tra amateurs e agonisti, facendo del nostro Paese il secondo al mondo per numero di campi dopo la Spagna.
Un fenomeno che va oltre il campo e la competizione, coinvolgendo una community sempre più ampia e dando vita a nuove occasioni per vivere lo sport e stare insieme. È in questo scenario che si inserisce la partnership tra Heineken® 0.0 e Premier Padel, che con la tappa di Milano porta il brand ancora più vicino alla community del padel e a un pubblico che vive questo sport non solo durante il match, ma anche nei momenti che lo circondano.