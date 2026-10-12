Padel, a Milano arriva il torneo Premier e anche Heineken 0.0 scende in campo

Un fenomeno che va oltre il campo e la competizione, coinvolgendo una community sempre più ampia e dando vita a nuove occasioni per vivere lo sport e stare insieme. È in questo scenario che si inserisce la partnership tra Heineken® 0.0 e Premier Padel, che con la tappa di Milano porta il brand ancora più vicino alla community del padel e a un pubblico che vive questo sport non solo durante il match, ma anche nei momenti che lo circondano.