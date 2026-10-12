Ginnastica artistica: l'Italia parte per i Mondiali e punta a Los Angeles

L'Italia della ginnastica artistica si prepara a partire per i Mondiali di Rotterdam, nei Paesi Bassi, in programma dal 17 al 25 ottobre. Dopo un ottimo Europeo gli azzurri, guidati dal consigliere nazionale Fabrizio Lupi, partono oggi per l'appuntamento iridato, che metterà in palio i primi biglietti per Los Angeles 2028: tre posti per le migliori della finali a squadre che staccheranno il pass olimpico con due anni di anticipo. Guida la spedizione la capitana Manila Esposito, convocata assieme a Elisa Iorio, Sofia Tonelli, July Marano e Giulia Perotti. Tra gli uomini scenderanno in pedana Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Gabriele Targhetta, Simone Speranza, Niccolò Vannucchi e, come riserva, Riccardo Villa. A condurre la missione, dietro le quinte, c'è una macchina perfetta: i direttori tecnici, rispettivamente, di femminile e maschile, Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro, gli allenatori federali Alberto Busnari, Gianmatteo Centazzo, Marco Fortuna, Marco Campodonico, Enrico Pozzo e Camilla Ugolini, i giudici Diego Lazzarich, Massimiliano Villapiano e Linda Balugani, oltre al team medico formato da Matteo Ferretti, Salvatore Scintu e Matteo Spaltini.