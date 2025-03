Ciclismo: caduta in allenamento, niente Sanremo per Sobrero

"Ciao a tutti, ieri è stata una giornata insolita. Sono caduto male durante l'allenamento e sono stato trasportato in elicottero all'ospedale di Verduno. Voglio farvi sapere che sto bene e vorrei ringraziare di cuore Massimo e Luca Rosa e Alessandro Perugia per il loro aiuto". Con questo post sui social Matteo Sobrero, piemontese della Red Bull, annuncia il forfait alla Milano-Sanremo di sabato prossimo. Per il 27enne ex campione italiano della cronometro, la prima diagnosi è di microfratture al naso e allo zigomo, e quindi la rinuncia alla prima classica della stagione è stata inevitabile. "Sono incredibilmente grato a tutto lo staff medico che si è preso cura di me, sia durante che dopo l'incidente - scrive ancora Sobrero -. Un ringraziamento speciale al team Red Bull Bora-Hansgrohe e al suo staff medico per il loro costante supporto. Grazie a tutti per i tanti messaggi"