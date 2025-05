Ciclismo, BePink-Imatra-Bongioanni pronta per la Durango - Durango Emakumeen Saria

A "capitanare" la selezione lombarda che si schiererà al via di questi due importanti appuntamenti è Gaia Segato, reduce da un ottimo Itzulia Women (2.WWT). La ventunenne trevigiana oltre ad aver chiuso la breve, ma impegnativa, corsa basca in ventesima posizione (quarta nella graduatoria delle giovani), grazie alla lunga fuga promossa nella prima tappa è stata premiata in qualità di atleta più combattiva della gara.