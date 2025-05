Aprilia Pro Experience, in pista a Misano con Biaggi e i piloti MotoGP

La Pro Experience occuperà l’intera giornata di sabato 31 maggio. I momenti salienti saranno ovviamente rappresentati dalle sessioni in pista. I coach seguiranno, a turno, un numero ristretto di piloti, per dedicare a tutti la massima attenzione, anche durante le attività didattiche nel box. L’Aprilia RSV4 Factory a disposizione dei partecipanti è la versione più tecnologicamente avanzata della superbike che ha conquistato sette titoli mondiali WSBK, ed è equipaggiata con i performanti pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC2, scelta ideale per i track days. In più i partecipanti avranno l’opportunità di provare in pista la strepitosa Aprilia Tuono V4 my 2025, più potente che mai e nella versione con l’elettronica più evoluta. Ogni turno sarà intervallato da briefing e debriefing con analisi dei video realizzati grazie a telecamere installate su ogni moto. Vere lezioni dalle quali apprendere i segreti della guida in pista e migliorare sensibilmente la propria performance. Durante la giornata i partecipanti potranno inoltre assistere alla sempre emozionante accensione del prototipo Aprilia RS-GP protagonista del Mondiale MotoGP 2025. L’Aprilia Pro Experience a Misano è proposta al prezzo di 3.200 Euro. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione e partecipazione sono disponibili al link: www.aprilia.com/it_IT/aprilia-pro-experience/