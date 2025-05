F1: 7.000 souvenir fuorilegge sequestrati da Gdf a Imola

Bandiere, calamite, stampe grafiche, bigiotteria varia e anche biglietti di ingresso non validi. È il repertorio di merce, circa 7mila prodotti ritenuti fuorilegge, sequestrato dalla Guardia di Finanza durante il lungo weekend del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, che si è svolto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e che ha richiamato oltre 240.000 persone. Accanto ai tanti servizi di polizia per verificare che tutto si svolgesse senza incidenti, ci sono stati controlli di natura economico-finanziaria, in particolare in materia di sicurezza dei prodotti, ispezionando stand e bancarelle di diversi commercianti, provenienti tra l'altro da mezza Europa: italiani, ma anche ungheresi, austriaci e altro ancora. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 7.000 articoli di souvenir vari legati al Gran Premio, risultati sprovvisti dei contenuti minimi d'informazione e di tutte le indicazioni riferibili alla composizione e all'eventuale presenza di sostanze nocive per la salute. È così scattato il sequestro amministrativo della merce la cui messa in vendita avrebbe generato un illecito profitto di 15.000 euro. Sono state inoltre contestate violazioni amministrative relative ai divieti previsti dalle ordinanze del Sindaco di Imola in occasione del Gran Premio, in particolare i finanzieri hanno scoperto la vendita non autorizzata su aree pubbliche di 673 stampe grafiche per un valore di circa 7mila euro. Oltre ai souvenir, sono stati trovati e sequestrati diversi biglietti di ingresso all'autodromo non validi. I venditori sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per le varie violazioni, punite con sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 516 a un massimo di 25mila euro.